Crystal Palace ne décolère pas après son exclusion de la C3
Un bonheur de courte durée.
Moins de 24 heures après avoir soulevé la Community Shield contre Liverpool, Crystal Palace a vu ses rêves de ligue Europa s’envoler. Il a fallu du temps à Steve Parish, le président des Eagles , pour avaler la pilule mais rien n’y fait : l’UEFA a confirmé l’exclusion de son club de la Ligue Europa, qui se retrouve relégué en Ligue Conférence.…
