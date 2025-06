Cryptomonnaies : un levier stratégique de diversification patrimoniale

crypto

Le bitcoin comme classe d'actifs

Le Bitcoin, lancé en 2009, a évolué d'un projet expérimental à un actif financier atteignant le prix de 110 000 $ par bitcoin en mai 2025. Cette progression notable suscite désormais l'intérêt des investisseurs cherchant à optimiser leur patrimoine.

Un potentiel de diversification à considérer

L'atout principal du Bitcoin pour votre portefeuille réside dans son potentiel de diversification unique. Les analyses de Fidelity[1] révèlent qu'au cours des trois dernières années étudiées, Bitcoin présentait une corrélation de seulement 0,53 avec les actions et 0,26 avec les obligations. Cette faible corrélation signifie que Bitcoin n'évolue pas parfaitement en phase avec les marchés traditionnels, ce qui peut participer à renforcer la diversification de votre portefeuille.

Cette corrélation a toutefois évolué au fil du temps : faible avant 2019, plus marquée durant la pandémie, puis redevenue modérée en 2025, particulièrement lors des périodes d'incertitude économique.

Des résultats concrets pour votre patrimoine

Une étude comparant trois stratégies d'investissement de 2015 à 2023[2] comparant trois stratégies d'investissement avec un rebalancement trimestriel de l'allocation — portefeuille classique (60% actions, 40% obligations), portefeuille alternatif (avec 4% d'or) et portefeuille innovant (avec 4% de Bitcoin) — indique que cette dernière stratégie aurait pu, dans le passé, offrir des rendements supérieurs avec une légère augmentation du risque global. Il est cependant crucial de rappeler que ces résultats sont issus d'analyses rétrospectives et ne garantissent aucunement les performances futures.

Comment intégrer le Bitcoin judicieusement

Une allocation prudente de 4% représente un point d'équilibre raisonnable pour la plupart des investisseurs, mais ce pourcentage peut être ajusté selon votre sensibilité au risque et vos objectifs. Un rééquilibrage régulier est essentiel pour maintenir cette proportion cible dans votre portefeuille (trimestriellement par exemple).

Performance de différentes classe d'actifs dans un portefeuille équilibré actions/obligations

Simplifier l'accès aux cryptoactifs

Les ETN (Exchange Traded Notes) vous permettent d'investir dans les cryptoactifs aussi simplement que dans une action, via votre compte-titres ordinaire, sans les complications techniques de la détention directe.

Conclusion

Une allocation mesurée en Bitcoin peut potentiellement améliorer la diversification et la performance de votre portefeuille. Malgré une volatilité à surveiller, la classe d'actifs crypto mérite aujourd'hui sa place dans une gestion patrimoniale moderne et équilibrée.

________________

[1] How bitcoin may impact your portfolio, Fidelity, Novembre 2024

[2] Note : Bien que cette étude comparative couvre la période 2015-2023, une analyse de CoinShares de 2024, The Bitcoin Advantage: Enhancing Real-world Portfolios, confirme la persistance de cette tendance.