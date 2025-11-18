Cristiano Ronaldo va rencontrer son idole Donald Trump
De la Casa Blanca à la Maison-Blanche.
Vous les auriez déjà imaginé dans la même pièce ? Selon le journaliste américain Jake Traylor, Cristiano Ronaldo est attendu ce mardi à la Maison-Blanche pour rencontrer le président des États-Unis Donald Trump. Le prince héritier d’Arabie saoudite Mohammed ben Salmane sera aussi de la partie lors de cette réunion « mi-football, mi-diplomatique ».…
KM pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
