Cristiano Ronaldo va prolonger en Arabie saoudite selon la presse locale

200 millions de raisons de rester.

Cristiano Ronaldo ne serait pas prêt à plier bagage. À bientôt 40 ans, le Portugais continue de surfer sur la vague dorée de la Saudi Pro League et s’apprête à prolonger son contrat avec Al-Nassr jusqu’en juin 2026. D’après la presse saoudienne et rapporté par Marca , le deal serait bouclé : un an de plus et 200 millions d’euros en poche .…

Mj pour SOFOOT.com