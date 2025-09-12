Cristiano Ronaldo serait l’athlète le mieux payé du monde en 2025 (devant Lionel Messi)
Quand il s’agit de chiffres, CR7 est toujours là.
Cristiano Ronaldo n’a pas seulement marqué plus de buts que Lionel Messi, il toucherait désormais presque le double de son salaire. Selon The Sun , CR7 est l’athlète le mieux payé au monde en 2025 avec 192,4 millions de livres sterling, loin devant son rival argentin, qui « plafonne » à 99,9 millions. …
SF pour SOFOOT.com
