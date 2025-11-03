 Aller au contenu principal
Cristiano Ronaldo ne veut pas être humble dans sa guéguerre avec Lionel Messi
information fournie par So Foot 03/11/2025 à 18:30

Cristiano Ronaldo ne veut pas être humble dans sa guéguerre avec Lionel Messi

Cristiano Ronaldo ne veut pas être humble dans sa guéguerre avec Lionel Messi

L’ego des GOAT.

Toujours pas rangé au musée, Cristiano Ronaldo continue de nourrir le plus grand débat du football moderne : lui ou Messi ? Dans un teaser de son entretien avec Piers Morgan, diffusé ce mardi, CR7 a décidé d’être fidèle à lui-même. « Messi meilleur que moi ? Je ne suis pas d’accord. Je ne veux pas être humble » , lâche le Portugais, sourire en coin, f ace au journaliste britannique et non pas seul cette fois-ci.

MH pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
