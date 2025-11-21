Cristiano Ronaldo, héros bientôt déchu au Portugal ?

Après avoir fièrement posé avec Donald Trump et Elon Musk, Cristiano Ronaldo a été critiqué comme jamais au Portugal. Ses récentes contre-performances en sélection n’ont pas aidé, mais son image est clairement entachée. À quelques semaines de la présidentielle, il a surtout un rôle central, et l’extrême droite s’en frotte les mains.

En juillet 2016, quelques jours après avoir vu Cristiano Ronaldo soulever le trophée Henri-Delaunay au Stade de France pour son premier sacre sous les couleurs du Portugal, le Parti républicain a décidé de miser officiellement sur Donald Trump, lui offrant la possibilité de rêver de la Maison-Blanche. Celui qui n’était alors qu’un homme d’affaires jurait dans son discours d’investiture être le candidat du « peuple » . Un mot qui est aussi souvent sorti de la bouche du quintuple Ballon d’or, issu d’une famille pauvre de Madère avant de devenir milliardaire. Les deux hommes n’étaient pourtant pas censés devenir si proches.

Lorsque le Portugal remportait l’Euro en France, il faisait surtout partie des rares pays à ne pas encore être touché par la montée de l’extrême droite. C’est trois ans plus tard que le parti Chega a été fondé, tandis qu’en octobre dernier, il est devenu si puissant que la coalition gouvernementale a été obligée de quémander ses voix pour faire passer un texte de loi rendant encore plus complexe l’obtention de la nationalité pour les personnes issues de l’immigration. C’est dans ce contexte que Cristiano Ronaldo a décidé de passer du bon temps avec les emblèmes de la vague brune mondiale : Donald Trump et Elon Musk.…

Par Enzo Leanni pour SOFOOT.com