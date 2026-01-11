Les Lyonnes répondent aux critiques des joueurs de FC 26

Au cours d’un entretien croisé accordé à So Foot dans le cadre de la promotion du jeu vidéo FC 26, plusieurs joueuses d’OL Lyonnes se sont adressées à certains gamers qui confondent parfois le virtuel et le réel, envoyant critiques, insultes voire menaces aux joueuses par rapport à leurs performances… dans le jeu. « À tous ceux qui nous critiquent, parce qu’on reçoit beaucoup de messages sur les réseaux : oui, c’est nous dans le jeu, mais ce n’est pas nous dans la vraie vie , ça ne sert à rien de tout mélanger et nous critiquer » , pose Selma Bacha.

« On mérite aussi beaucoup de respect » 🤝 Nominées pour la TOTY sur @easportsfcfr, les Lyonnes répondent aux critiques de certains joueurs de FC 26 🎮 @ol__lyonnes pic.twitter.com/amjwH6yk3O…

JB pour SOFOOT.com