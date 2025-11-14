 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Cristiano Ronaldo expulsé… à cause du sélectionneur de l’Irlande ?
information fournie par So Foot 14/11/2025 à 09:57

Cristiano Ronaldo expulsé… à cause du sélectionneur de l’Irlande ?

Cristiano Ronaldo expulsé… à cause du sélectionneur de l’Irlande ?

C’est toujours de la faute des autres.

Expulsé pour la première fois de sa carrière avec le Portugal en Irlande pour un coup de coude sur le défense Dara O’Shea, Cristiano Ronaldo n’a pas caché sa frustration . Sorti en applaudissant ironiquement le public de Dublin, le quintuple Ballon d’Or a glissé quelques mots à Heimir Hallgrimsson, le sélectionneur irlandais, avant de rejoindre les vestiaires. « Ronaldo m’a félicité d’avoir mis la pression sur l’arbitre , a révélé l’intéressé après la partie. C’est son action qui a entraîné le carton rouge, cela n’avait rien à voir avec moi. À moins que je ne l’aie déstabilisé. »

TB pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2025 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • L’Allemagne doit-elle rappeler Manuel Neuer pour la Coupe du monde ?
    L’Allemagne doit-elle rappeler Manuel Neuer pour la Coupe du monde ?
    information fournie par So Foot 14.11.2025 10:06 

    Alors que l’Allemagne affronte ce vendredi soir le Luxembourg sans pouvoir encore assurer sa qualification pour le Mondial 2026, la question du gardien titulaire secoue la sélection. Ter Stegen est blessé, Baumann n’était pas censé être là, et derrière, les jeunes ... Lire la suite

  • Luis Rubiales se prend des œufs en pleine poire
    Luis Rubiales se prend des œufs en pleine poire
    information fournie par So Foot 14.11.2025 09:26 

    Un bon shampooing aux œufs doux. Deux ans après avoir été condamné pour agression sexuelle à cause d’un baiser jugé non consenti sur la joueuse espagnole Jenni Hermoso, l’ancien président de la fédération espagnole de football Luis Rubiales était présent à Madrid ... Lire la suite

  • Didier Deschamps revient sur son choix de nommer Mbappé capitaine
    Didier Deschamps revient sur son choix de nommer Mbappé capitaine
    information fournie par So Foot 14.11.2025 09:25 

    Un capitaine pas abandonné. Une nouvelle fois décisif jeudi soir face à l’Ukraine, Kylian Mbappé traverse une période faste avec l’équipe de France , un an après voir connu quelques tourments. L’occasion pour Didier Deschamps de brosser à nouveau son capitaine ... Lire la suite

  • La MLS annonce un très grand changement
    La MLS annonce un très grand changement
    information fournie par So Foot 14.11.2025 08:49 

    Le début d’une nouvelle ère aux États-Unis. La Ligue nord-américaine de football s’apprête à vivre un tournant historique. Dès 2027, la MLS modifiera son calendrier pour l’aligner sur celui des grands championnats européens, du courant de l’été jusqu’au mois de ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank