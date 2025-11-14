Cristiano Ronaldo expulsé… à cause du sélectionneur de l’Irlande ?

C’est toujours de la faute des autres.

Expulsé pour la première fois de sa carrière avec le Portugal en Irlande pour un coup de coude sur le défense Dara O’Shea, Cristiano Ronaldo n’a pas caché sa frustration . Sorti en applaudissant ironiquement le public de Dublin, le quintuple Ballon d’Or a glissé quelques mots à Heimir Hallgrimsson, le sélectionneur irlandais, avant de rejoindre les vestiaires. « Ronaldo m’a félicité d’avoir mis la pression sur l’arbitre , a révélé l’intéressé après la partie. C’est son action qui a entraîné le carton rouge, cela n’avait rien à voir avec moi. À moins que je ne l’aie déstabilisé. » …

TB pour SOFOOT.com