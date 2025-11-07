Cristiano Ronaldo et Donald Trump : bienvenue en Mégalomanie

Dans une de ses rares interviews, Cristiano Ronaldo fait l’éloge de Donald Trump. Le président des États-Unis est admiré pour sa (prétendue) capacité à promouvoir la paix dans le monde. La vérité est lointaine. Au crépuscule de sa carrière, le Portugais affirme qu’il fait partie de ce monde, celui des mégalomanes.

Propulsé dans le futur comme un bolide Tesla sans chauffeur, le covoiturage entre le 47 e président américain et le premier footballeur milliardaire est une belle sortie de route. À la fin de l’heure 20 qui lui est consacrée par Piers Morgan, l’intervieweur numéro un des stars, le citoyen portugais fait l’éloge du président des États-Unis d’Amérique. « La paix dans le monde, c’est notre but. Il est l’un de ceux qui peuvent aider à changer le monde. Et c’est un de mes objectifs. Si on peut s’entraider pour faire que ça arrive. […] J’aime les gens comme lui. » L’entretien déconnecté se poursuit quand Morgan relance : « Il croit en la paix, pas à la guerre. J’admire ce qu’il fait pour stopper les bombardements à Gaza. J’aime ce qu’il fait en Ukraine avec Poutine… » CR7 enchaîne sans le reprendre. Même le gars qui classe tous ses buts sur un tableau Excel en tombe de sa chaise : « Cristiano, t’as été trop loin. » Bien trop loin.

Le monde à l’envers

Après avoir raconté qu’il était plus beau que David Beckham et constaté que Manchester United allait mal, Cristiano Ronaldo a donc consacré six minutes à Trump Jr, qui avait déjà reçu un maillot du Portugais en juin, pour ce qui était alors une confirmation du vieux mariage entre les industries politique et sportive. Cette fois, le langage de l’entretien présente l’allure d’un post LinkedIn. Personne ne sait comment, mais Donald Trump a le pouvoir de « changer les choses ». Il est « l’une des personnes les plus importantes au monde ». Et CR7 l’affirme alors qu’il ne regarde pas la télé, parce que c’est trop dur.…

Par Ulysse Llamas pour SOFOOT.com