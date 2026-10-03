 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

« Cristiano Ronaldo est presque aussi grand que le Portugal »
information fournie par So Foot 03/10/2026 à 22:45

Ajouter Boursorama à vos sources

« Cristiano Ronaldo est presque aussi grand que le Portugal »

« Cristiano Ronaldo est presque aussi grand que le Portugal »

Au cœur d’une semaine marquée par plusieurs psychodrames et son départ en plein rassemblement, Cristiano Ronaldo a peut-être mis un point final à sa carrière de joueur avec la sélection. Au printemps dernier, avant sa dernière Coupe du monde, So Foot était parti au Portugal pour prendre le pouls et comprendre le rapport des Portugais à leur idole, de plus en plus contestée au pays. Reportage.

Le vent s’est levé sur les villas d’architecte nichées en lisière du stade du Restelo, antre d’Os Belenenses. Dans ce coin perché de l’ouest de Lisbonne, une buvette en béton fait office de refuge pour la vingtaine de supporters qui assistent à l’hebdomadaire joute des ados de l’éternel troisième club lisboète. Sous leurs yeux, les Azuis défient les boutonneux de Casa Pia, sur un terrain synthétique qui fait face à l’accès VIP du stade endormi de Belenenses. Qu’on se le dise : le niveau de jeu est loin d’être immonde. La qualité du spectacle n’a pourtant pas empêché Eduardo et Mario de se détourner du jeu depuis un bon moment. Adossés en contrebas à leur voiture, garée de l’autre côté du grillage qui entoure l’artificiel rectangle vert, les deux hommes parlent fort, avec les mains, comme on fait au Portugal quand on débat de quelque chose qui compte vraiment. L’objet de cette discussion enflammée ? Cristiano Ronaldo, évidemment.

À quelques semaines du coup d’envoi du Mondial 2026, ils s’écharpent autour d’une question qui agite le plus vieil État-nation d’Europe : à 41 ans, CR7 doit-il encore être appelé en Seleção ? Et si oui, doit-il commencer sur le banc ? « Ce n’est plus le même joueur ! , s’époumone Mario , lunettes sur le nez et regard fatigué. Il a beau mettre autant de buts que Harry Kane, tu ne me feras pas croire que c’est un meilleur joueur. » Cela fait quelques mois déjà que cette ritournelle aux allures de discussion de comptoir s’est transformée en débat national où chacun y va de son petit commentaire. « Le mec a travaillé toute sa vie pour jouer jusqu’à 41 ans, heureusement qu’il va être titulaire » , défend en passant Sofia, 23 ans, joueuse du LusoBrasas FC, une équipe de foot à sept appelée à jouer sur un gazon du secteur. La jeune femme parle avec la conviction tranquille de celles et ceux qui n’ont pas connu le Portugal d’avant Ronaldo, celui où les Ballons d’or et les records ne tombaient que lors des éclipses solaires. Une époque

Par Andrea Chazy et Paul Piquard, à Lisbonne pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le PSG remporte le derby francilien
    Le PSG remporte le derby francilien
    information fournie par So Foot 04.10.2026 17:06 

    Fleury 1-3 Paris Saint-Germain Buts : Chossenotte (76 e ) pour les Lionnes // Morissaint (21 e SP), Echegini (36 e ), Ajibade (58 e ) pour les Parisiennes Le quatre à la suite. Le PSG poursuit son début de saison parfait puisque les protégées de Paulo César sont ... Lire la suite

  • Le jockey français Mickaël Barzalona sur le pur-sang français Daryz remporte le Prix de l'Arc de Triomphe pour la deuxième année d'affilée, le 4 octobre 2026 sur l'hippodrome de Longchamp, à Paris ( AFP / MEHDI FEDOUACH )
    Le cheval français Daryz s'offre un 2e Prix de l'Arc de Triomphe d'affilée
    information fournie par AFP 04.10.2026 16:53 

    Le cheval pur-sang français Daryz, âgé de 4 ans, parti favori, défendant les couleurs rouge et verte de l'Aga Khan et monté par Mickaël Barzalona, a remporté dimanche le Prix de l'Arc de Triomphe pour la deuxième année d'affilée dans ce championnat du monde du ... Lire la suite

  • L'AFC envisage la création d'une Ligue des Nations asiatique
    L'AFC envisage la création d'une Ligue des Nations asiatique
    information fournie par So Foot 04.10.2026 16:32 

    Le changement c’est pour 2030 ? Selon ESPN, l’AFC, la Confédération asiatique, envisagerait la création d’une Ligue des Nations à l’horizon 2030 dans le cadre d’une refonte des qualifications pour la Coupe du monde et la Coupe d’Asie à partir de 2030. Trois divisions ... Lire la suite

  • Max Verstappen au volant de sa Red Bull à Sepang, Malaisie, le 4 octobre 2026 ( AFP / JADE GAO )
    F1: en Malaisie frappée par la mousson, Verstappen gagne pour la première fois de l'année
    information fournie par AFP 04.10.2026 16:32 

    Le quadruple champion du monde de Formule 1 Max Verstappen (Red Bull) a remporté dimanche sa première victoire de l'année au Grand Prix de Bahreïn, délocalisé en Malaisie, au terme d'une course chaotique retardée d'une heure et demie par une pluie de mousson avant ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank