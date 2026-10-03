« Cristiano Ronaldo est presque aussi grand que le Portugal »

Au cœur d’une semaine marquée par plusieurs psychodrames et son départ en plein rassemblement, Cristiano Ronaldo a peut-être mis un point final à sa carrière de joueur avec la sélection. Au printemps dernier, avant sa dernière Coupe du monde, So Foot était parti au Portugal pour prendre le pouls et comprendre le rapport des Portugais à leur idole, de plus en plus contestée au pays. Reportage.

Le vent s’est levé sur les villas d’architecte nichées en lisière du stade du Restelo, antre d’Os Belenenses. Dans ce coin perché de l’ouest de Lisbonne, une buvette en béton fait office de refuge pour la vingtaine de supporters qui assistent à l’hebdomadaire joute des ados de l’éternel troisième club lisboète. Sous leurs yeux, les Azuis défient les boutonneux de Casa Pia, sur un terrain synthétique qui fait face à l’accès VIP du stade endormi de Belenenses. Qu’on se le dise : le niveau de jeu est loin d’être immonde. La qualité du spectacle n’a pourtant pas empêché Eduardo et Mario de se détourner du jeu depuis un bon moment. Adossés en contrebas à leur voiture, garée de l’autre côté du grillage qui entoure l’artificiel rectangle vert, les deux hommes parlent fort, avec les mains, comme on fait au Portugal quand on débat de quelque chose qui compte vraiment. L’objet de cette discussion enflammée ? Cristiano Ronaldo, évidemment.

À quelques semaines du coup d’envoi du Mondial 2026, ils s’écharpent autour d’une question qui agite le plus vieil État-nation d’Europe : à 41 ans, CR7 doit-il encore être appelé en Seleção ? Et si oui, doit-il commencer sur le banc ? « Ce n’est plus le même joueur ! , s’époumone Mario , lunettes sur le nez et regard fatigué. Il a beau mettre autant de buts que Harry Kane, tu ne me feras pas croire que c’est un meilleur joueur. » Cela fait quelques mois déjà que cette ritournelle aux allures de discussion de comptoir s’est transformée en débat national où chacun y va de son petit commentaire. « Le mec a travaillé toute sa vie pour jouer jusqu’à 41 ans, heureusement qu’il va être titulaire » , défend en passant Sofia, 23 ans, joueuse du LusoBrasas FC, une équipe de foot à sept appelée à jouer sur un gazon du secteur. La jeune femme parle avec la conviction tranquille de celles et ceux qui n’ont pas connu le Portugal d’avant Ronaldo, celui où les Ballons d’or et les records ne tombaient que lors des éclipses solaires. Une époque

Par Andrea Chazy et Paul Piquard, à Lisbonne pour SOFOOT.com