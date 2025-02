Cristiano Ronaldo est-il vraiment le GOAT qu’il pense être ?

Il le pense, il le sait. Cristiano Ronaldo, 40 ans aujourd’hui, a confié qu’il se considère comme le meilleur joueur de l’histoire du football. Comme si cela ne suffisait pas, CR7 se définit également comme l’archétype de l’attaquant parfait. On a vérifié si c’était vrai.

C’est l’histoire d’un type qui parle de lui à la troisième personne, et qui ne craint pas de s’autoproclamer plus grand joueur de l’histoire. Vous l’avez forcément reconnu derrière son ego boosté, son Vivelle Dop fixation béton et sa petite boucle d’oreille brillante, Cristiano Ronaldo, GOAT autoproclamé. Dans cette interview accordée à Chiringuito , l’attaquant d’Al Nassr se considère aussi comme le joueur le plus complet, sur les compartiments du jeu suivants : la rapidité, la force, les coups francs, le mauvais pied, le jeu de tête et la détente. Si les hommes peuvent se voir plus beaux qu’ils ne le pensent, qu’en disent les chiffres ?

→ La rapidité : coiffé au poteau par Titi Henry

Jonathan Biabiany sur FIFA 14 rigole doucement. Plus sérieusement, on se souvient toujours de ce spot publicitaire de 2008 où CR7 met une vitesse à une Bugatti Veyron (tout ça pour que son employé la mette dans le fossé des années plus tard). Flashé à 38,9 km/h avec le Portugal lors d’une bataille ibérique mémorable contre l’Espagne en 2018, Cristiano Ronaldo est en effet l’un des joueurs les plus rapides du circuit… derrière un Français ! Lors du Mondial 1998, notre Thierry Henry national a été enregistré à 39,2 km/h lors du huitième de finale irrespirable contre le Paraguay. Dommage qu’au bout, le cuir ait fini sur le montant de Chilavert. C’est donc une place de second pour CR7 concernant la vitesse de pointe, même si celle-ci lui a permis de mettre une paire de buts. Comme le duel Usain Bolt-Justin Gatlin, ça se joue dans un mouchoir de poche !…

Par Théo Juvenet pour SOFOOT.com