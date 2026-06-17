Cristiano Ronaldo au coeur d'un pari fou
Les parieurs ont du talent. Non, Polymarket n’est pas accessible en France. Pour autant, la plateforme de paris sportifs peut réserver quelques surprises surprenantes puisque ce sont les parieurs eux-mêmes qui proposent leurs paris. Ainsi, certains parieurs ont misé sur le fait de voir Cristiano Ronaldo pleurer pendant ce Mondial 2026.
Un pari difficile à comprendre. Le Portugais n’a pleuré qu’en 2025, 2024, 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016. Plus de 86 000 euros ont d’ores et déjà été misés sur ces larmes, et les chances de voir Cristiano pleurer sont évaluées entre 69 et 70 % .…
TC pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer