Cristiano Ronaldo au coeur d'un pari fou

Les parieurs ont du talent. Non, Polymarket n’est pas accessible en France. Pour autant, la plateforme de paris sportifs peut réserver quelques surprises surprenantes puisque ce sont les parieurs eux-mêmes qui proposent leurs paris. Ainsi, certains parieurs ont misé sur le fait de voir Cristiano Ronaldo pleurer pendant ce Mondial 2026.

Un pari difficile à comprendre. Le Portugais n’a pleuré qu’en 2025, 2024, 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016. Plus de 86 000 euros ont d’ores et déjà été misés sur ces larmes, et les chances de voir Cristiano pleurer sont évaluées entre 69 et 70 % .…

TC pour SOFOOT.com