Crise des droits TV en Belgique : vers une faillite de certains clubs ?
Nouvel épisode de la saga DAZN en Belgique .
Une semaine après avoir annoncé la rupture de son contrat avec la Jupiler Pro League concernant la diffusion des matchs du championnat, le président de la ligue belge est sorti du bois pour alerter du gros danger qui plane sur les clubs.…
CDB pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
