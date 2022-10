Crise des carburants : "Un peu plus de 10% des stations-service" sont encore en difficultés, selon Clément Beaune

Le ministre des Transports Clément Beaune le 11 octobre à Paris. ( AFP / THOMAS SAMSON )

"Un peu plus de 10% des stations-service" sont encore en difficultés, selon le ministre des Transports Clément Beaune, sur France info ce lundi 24 octobre.

La situation s'améliore considérablement, à en croire le ministre des Transports Clément Beaune. Sur France info ce lundi 24 octobre, il a affirmé que les difficultés liées aux pénuries de carburants ne concernent désormais plus que "un peu plus de 10% des stations-service". Et dans ces stations, il "manque au moins un produit", a-t-il ajouté.

Une amélioration considérable, comme l'a souligné le ministre. "La situation n'a rien à voir" avec la semaine dernière : "on était à 30%" de stations-service en difficulté" lundi. "Il y a eu un certain nombre de difficultés" pour les vacances de la Toussaint, "mais la situation s’est améliorée", a précisé Clément Beaune. Deux raffineries TotalEnergies étaient toujours bloquées dimanche : celle de Gonfreville (Seine-Maritime) et celle de Feyzin (Rhône).

Des informations sous-estimées ?

Durant la crise, les informations diffusées par le gouvernement sur les pénuries de carburants étaient sans doute sous-estimées, selon des données analysées par des médias, dont l'AFP.

Par exemple, l'un des pires jours de la pénurie, le 17 octobre, le gouvernement déclarait que 28,1% des stations-service de France étaient en manque soit d'essence, soit de diesel, soit des deux.

Mais la proportion réelle était ce jour-là de l'ordre de 40,6% selon une estimation de l'AFP à partir des données du site prix-carburants.gouv.fr portant sur environ 9.800 stations, et de 40,8%, selon une autre estimation publiée vendredi par Le Figaro. Franceinfo a conclu de son côté que 50% des stations étaient en difficulté ce jour-là.