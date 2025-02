information fournie par So Foot • 19/02/2025 à 15:27

Cris et la Berrichonne de Châteauroux présentent leurs excuses après la fameuse causerie

Au repos, les propos ne sont plus les mêmes.

Dès le lendemain de la publication d’un extrait assez compromettant de sa causerie d’avant match avec Châteauroux, l’entraîneur de la Berrichonne de Châteauroux Cris a réagi sur son compte Instagram , en dénonçant « des propos sortis de leur contexte ». Pourtant, ceux-ci étaient on ne peut plus explicites : « Quand vous allez en boîte pour retrouvez une fille, t u regardes la fille, tu as envie de la niquer » , suivi d’un élégant « la bite, elle doit être comme ça. Je vous le dis, la bite, elle doit être comme ça. » …

