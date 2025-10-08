Créteil embauche le coach éphémère du club de N'Golo Kanté

C’est Jérôme.

À 47 ans, Jérôme Arpinon a été nommé entraîneur de l’US Créteil-Lusitanos , lanterne rouge de son groupe de National 2. Dans un communiqué, le club de Xavier Niel a annoncé l’arrivée du technicien natif (et accessoirement ex-coach) de Nîmes : « Jérôme Arpinon arrive à Créteil fort de plus de 20 ans d’expérience dans le football professionnel, en Ligue 1, Ligue 2, National, et dernièrement en D3 belge où il entraînait le Royal Excelsior Virton (2023-2024). » Bloqué à une victoire en sept matchs, le club du Val-de-Marne s’était séparé de Karim Mokeddem il y a quelques jours.…

VM pour SOFOOT.com