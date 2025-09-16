Création de vidéos, édition, YouTube accélère sur l'IA

YouTube a présenté mardi de nouveaux outils de création de contenu sur sa plateforme grâce à l'intelligence artificielle (IA), notamment la génération ou l'édition de vidéos ( AFP / Lionel BONAVENTURE )

YouTube a présenté mardi de nouveaux outils de création de contenu sur sa plateforme grâce à l'intelligence artificielle (IA), notamment la génération ou l'édition de vidéos.

Pour le patron de la plateforme, Neal Mohan, ces "nouveaux produits bâtis sur l'IA vont façonner nos 20 prochaines années".

La filiale de Google s'appuie sur le nouveau modèle d'IA générative Veo 3, lancé en mai et considéré comme l'un des plus performants du secteur pour la vidéo.

Veo 3 Fast, déclinaison du modèle mis au point spécifiquement pour YouTube Shorts, l'espace dédié aux courtes vidéos de trois minutes ou moins, va être disponible gratuitement aux Etats-Unis, au Royaume-Uni, au Canada, en Australie et en Nouvelle-Zélande.

Outre la génération de vidéos IA, YouTube Shorts propose aussi d'animer une photo sur la base de mouvements réalisés dans une autre vidéo.

Il est ainsi possible de créer, par exemple, un petit film de soi-même en train de faire un enchaînement de breakdance en utilisant une photo du sujet et une vidéo d'un danseur hip-hop.

Autre fonctionnalité nouvelle, l'intégration d'un objet ou d'un personnage IA dans une vidéo tournée avec les moyens traditionnels.

Dans l'exemple présenté mardi par YouTube lors d'un événement organisé à New York, une jeune femme allongée sur le canapé de son appartement se retrouve face à face avec une créature étrange de plusieurs mètres de haut.

Le géant de la vidéo en ligne entend mettre l'IA au service de tous les aspects de la création de contenu sur sa plateforme.

Il s'est notamment penché sur les podcasts, un format traditionnellement limité au contenu audio mais devenu populaire en version filmée et omniprésent aujourd'hui sur YouTube.

Les producteurs de podcasts peuvent désormais générer une vidéo IA sur la base de la bande audio de leur programme, afin d'illustrer leur émission sur YouTube.

Concernant les vidéos traditionnelles de la plateforme, Google a présenté une nouvelle fonctionnalité de traduction.

Depuis 2024, YouTube a élargi son offre de doublage, grâce à l'IA, pour rendre accessibles des vidéos dans de nombreuses langues sans passer par un traducteur humain.

Mardi, la plateforme a dévoilé un service IA qui synchronise le mouvement des lèvres du YouTubeur sur le son de la version traduite.

L'intelligence artificielle donne, dans l'exemple de YouTube, l'impression qu'un créateur italien parle anglais dans sa vidéo.

"Ce sont des outils, pas plus", a insisté Neal Mohan, en réponse à une question sur l'impact de l'IA sur l'écosystème de la plateforme. Ils "sont conçus pour favoriser la créativité humaine".