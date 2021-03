Covid : Macron évoque des décisions « proportionnées et territorialisées »

« On prendra les décisions qu'on doit prendre » face à l'épidémie de Covid-19, a affirmé, mercredi, Emmanuel Macron à des soignants du centre hospitalier de Poissy/Saint-Germain-en-Laye (Yvelines) en précisant que les mesures devant être annoncées jeudi seraient « proportionnées et territorialisées ». « Je peux vous dire qu'on sera là et qu'on continuera de prendre des décisions [...] pragmatiques, proportionnées et territorialisées, qui correspondent à la vie de l'épidémie, afin de protéger les plus vulnérables et les soignants », a déclaré le chef de l'État devant une douzaine de soignants du service de réanimation. L'échange s'est avéré plutôt glacial alors qu'une partie des membres du personnel hospitalier tournait le dos au président de la République.

Après avoir présidé dans la matinée un conseil de défense sanitaire, Emmanuel Macron a entamé sa visite à Poissy en faisant un point de la situation, en compagnie du ministre de la Santé, Olivier Véran, avec des responsables de cet hôpital de plus de 1 200 lits et de l'agence régionale de santé (ARS). Il s'est ensuite rendu dans les services de réanimation et de soins intensifs.

Des « patients un peu plus jeunes dans un état plus grave »

Mathieu, l'un des médecins, a expliqué au président que la situation actuelle était « inquiétante » avec l'hospitalisation de « patients un peu plus jeunes dans un état plus grave ». Il a

... Lire la suite sur LePoint.fr