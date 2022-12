Covid : La France est l'un des pays "qui s'en sort le mieux", estime François Braun

( AFP / LUDOVIC MARIN )

À l'occasion de sa visite à l'hôpital d'Annecy (Haute-Savoie) mercredi 28 décembre, le ministre de la Santé François Braun a souhaité se montrer rassurant à l'encontre des Français, affirmant qu'à l'échelle sanitaire comme à l'échelle économique, la France s'en sort bien mieux que d'autres face à la crise du covid.

Le ministre de la Santé François Braun s'est rendu à l'hôpital d'Annecy (Haute-Savoie) mercredi 28 décembre, dans un contexte de grève des médecins et de situation difficile pour les hôpitaux .

Évoquant la situation en Chine, François Braun a affirmé que la France a suivi "la bonne direction" en termes de politique de santé. "Nous sommes un des pays du monde qui s'en sort le mieux, que ce soit d'un point de vue sanitaire ou d'un point de vue économique", a-t-il déclaré.

Le ministre de la Santé a commenté la décision de la Chine concernant la fin de sa politique "zéro covid". Cette décision a fait de nombreux dégâts sur le territoire chinois , qui connaît un pic de contaminations et de décès. "La Chine a décidé de changer sa politique, nous suivons ça de très près comme l'ensemble des variants ", a-t-il mentionné.

Un possible rebond après les fêtes ?

Malgré une diminution de la bronchiolite et du covid, François Braun a alerté sur un possible rebond après la période les fêtes de fin d'année, sujette à des mouvements de population et des rassemblements. Il a rappelé aux Français la nécessité d'être vigilants durant cette période, listant les gestes-barrières à conserver.

" La vaccination est toujours d'actualité en ce qui concerne la grippe , ainsi que le lavage des mains, et le port du masque dans les endroits clos où l'on se retrouve très nombreux", a-t-il recommandé.

Dans ce contexte, François Braun a toutefois déploré la grève des médecins, qu'il estime "malvenue" , dans une période qui reste d'une "extrême difficulté pour le système de santé".