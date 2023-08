Covid : face aux variants, pas de panique, mais de la vigilance

Où en est le Covid ? Alors qu'un nouveau variant de la famille Omicron, le BA.2.86, a été placé « sous surveillance » par l'OMS après avoir été détecté au Danemark, en Israël et aux États-Unis, en raison des mutations de la protéine Spike qu'il présente, en France, c'est le variant EG 5.1, découlant de la branche XBB.1.5, surnommé Eris, qui devient majoritaire.

Un regain épidémique a ainsi été enregistré cet été, le dernier bulletin d'information de Santé Publique France, daté du 16 août dernier, rapportant que les passages à l'hôpital pour suspicion de Covid-19 étaient en augmentation dans toutes les classes d'âge.

Mais la situation reste néanmoins sous contrôle, affirment les autorités de santé : Eris semble sensible aux nouveaux vaccins développés par Pfizer, Moderna et Novavax – les deux premiers à ARN messager, le troisième aux particules recombinantes – qui seront disponibles pour la campagne de vaccination de l'automne, à partir de mi-octobre. La possibilité d'un retour au port du masque obligatoire ne paraît pas non plus d'actualité.

Dans Libération , la présidente du Comité de veille et d'anticipation des risques sanitaires (Covars), Brigitte Autran, a estimé que son retour « sera envisagé si on repassait dans une phase épidémique intensive, mais pour l'instant, on n'en est pas là ». Covid-19 : le masque va-t-il faire son retour à l'hôpital ?

