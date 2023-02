Covid, bronchiolite... Quand la pollution exacerbe les épidémies en France

Quand la pollution peut aggraver... Votre grippe. L'association Respire alerte sur la situation de la pollution en France, alors que dix régions sont touchées par un pic ces derniers jours, et souligne le lien entre les particules fines et les maladies respiratoires, comme l'a relevé TF1 Info. « Il y a eu un gros pic de pollution fin novembre, début décembre, on n'a rien vu. Il n'y a eu aucune mesure de prise et derrière, il y a eu un pic de grippe, Covid et bronchiolite », assure Tony Renucci, directeur de l'association.

Une affirmation confirmée par les chercheurs depuis plusieurs années. Le Covid-19 a notamment été le révélateur : « Ce sont les villes les plus polluées qui ont connu les taux de mortalité les plus élevés », souligne le directeur de recherche au CNRS Jean-Baptiste Renard. « Des preuves de liens entre la pollution atmosphérique et les infections virales ont déjà été établies pour la pandémie de grippe espagnole de 1918 », ajoute-t-il.

Pollution de l'air : comment avons-nous classé toutes les communes ?

Les particules fines peuvent, notamment, avoir « un rôle indirect dans la diffusion de certains virus portés par des particules en suspension dans l'air et ainsi accélérer l'exposition de la population aux virus ».

Des propos étayés par Annette Peters, chercheuse à l'Institut d'épidémiologie Helmholtz de Munich : « des preuves nouvelles que la pollution de l'air est

... Source LePoint.fr