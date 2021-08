Covid-19 : vers une nouvelle vague pas comme les autres

Voici presque un mois et demi que le nombre de nouvelles contaminations au Covid-19 augmente quotidiennement en France. Même si les mots « quatrième vague » font encore peur, c'est bien vers un nouveau pic de contaminations que se dirige le pays. Pourtant, la situation des hôpitaux n'est pas comparable à celle de mars 2020.

Le nombre de nouveaux cas s'est envolé rapidement en juillet, dépassant en quelques semaines le pic de contaminations d'avril 2020 : on était alors montés à presque 5 000 contaminations quotidiennes, contre plus de 28 000 ces derniers jours. Fort heureusement, la situation dans les hôpitaux suit une dynamique différente : alors que les services avaient été rapidement saturés début 2020, entraînant un grand nombre de décès, les personnes hospitalisées pour cause de Covid-19 restent encore bien moins nombreuses cet été. Les chiffres sont toutefois au-dessus de la vague de l'automne dernier, où les hospitalisations avaient, dans un premier temps, augmenté plus progressivement.

Ces différences s'expliquent principalement de deux manières. L'arrivée du variant Delta, plus contagieux, justifie que les contaminations aient augmenté plus rapidement que lors des vagues précédentes. En revanche, la vaccination d'une majorité de la population (56 % à ce jour) semble limiter les formes graves de Covid-19 et l'engorgement des hôpitaux. Ainsi, sur le mois de juillet, 84 % des personnes

