Covid-19 : où en est l'épidémie dans les départements en surveillance renforcée ?

Ils ont eu droit à une semaine de répit, mais cela va-t-il durer ? Alors que le gouvernement avait prévenu que des mesures seraient prises dans la vingtaine de départements placés sous « surveillance renforcée » fin février si la situation s'aggravait, il a finalement décidé le 4 mars d'un statu quo : un confinement le week-end maintenu à Nice et Dunkerque, et étendu au seul département du Pas-de-Calais. Avant de potentielles nouvelles annonces du Olivier Véran ce jeudi 11 mars en conférence de presse, le point sur ces départements qui inquiètent.

Au niveau national, le nombre de cas détectés chaque jour en moyenne - lissée sur sept jours - reste stable : depuis le 24 février, il évolue autour de 21 000 cas par jour, et ce alors que le nombre de tests réalisés reste elle aussi stable. Le taux de positivité est lui aussi stable à 7,3 %. Bien que deux cas sur trois soient désormais dus au variant anglais, supposé plus contagieux, on n'observe pas de flambée épidémique pour le moment.

Amélioration en trompe-l'oeil dans les Alpes-Maritimes

Mais les indicateurs de suivi de l'épidémie dessinent une France à deux vitesses face au Covid-19. Deux pôles concentrent les territoires les plus touchés par le virus : autour des Alpes-Maritimes, et surtout les Hauts-de-France et l'Île-de-France.

Dans le département des Alpes-Maritimes, dont le littoral est confiné le week-end, le taux d'incidence a reculé

