Covid-19 : les signes qui montrent que l'épidémie pourrait repartir

Après un premier allègement fin novembre avec la réouverture des commerces, la France est enfin sortie de son deuxième confinement mardi 15 décembre. Le pays est pourtant loin d'être sorti de l'épidémie de Covid-19. Au contraire, à une semaine des fêtes, alors que les Français s'apprêtent à traverser le pays pour se retrouver en famille, elle marque des signes de reprise. Emmanuel Macron lui-même vient d'être testé positif ce jeudi 17 décembre, après l'apparition de symptômes.

Premier signe de reprise : le taux d'incidence - le nombre de nouveaux cas pour 100 000 habitants sur les sept derniers jours - est en légère hausse après des semaines de baisse continue. De 108 cas pour 100 000 habitants entre le 30 novembre et le 6 décembre, on est passé à 118,9 cas pour 100 000 habitants entre le 7 et le 13 décembre, selon Santé publique France. On reste bien loin de la situation catastrophique de la fin octobre, où le taux d'incidence dépassait les 500, mais la dynamique est bien en train de s'inverser.

Lire aussi Macron positif au Covid : mercredi soir, le long dîner de la majorité à l'Élysée

L'Est plus touché que l'Ouest

Le taux d'incidence moyen cache toutefois une situation inégale entre les différents territoires. Dans les Ardennes, l'épidémie reprend au pas de course : le nombre de cas détectés a bondi de près de 50 % entre le 6 et le 13 décembre. Le taux

... Lire la suite sur LePoint.fr