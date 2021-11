Covid-19 : le nombre de cas a doublé en une semaine

« Cette cinquième vague, elle démarre de façon fulgurante », a alerté le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, ce dimanche 21 novembre sur CNews. Alors que les restrictions font leur retour en Europe face à une résurgence de l’épidémie de Covid-19 – confinement en Autriche, annulations de marchés de Noël en Allemagne, fermeture anticipée des bars et des restaurants aux Pays-Bas… –, l’inquiétude commence à gagner la France.

Lundi 15 novembre, on s’émouvait du passage du taux d’incidence au-dessus du seuil de 100 cas pour 100 000 habitants. Une semaine plus tard, il s’est déjà envolé à 171,5, soit un bond de 90 %. Depuis le début du mois, le nombre de cas détectés en France a plus que triplé. On en compte plus de 16 000 par jour en moyenne, contre à peine 5 000 au 1er novembre.

La France a des atouts

On est encore loin du pic de la quatrième vague cet été – jusqu’à 24 000 cas par jour –, où il n’avait fallu qu’une semaine, mi-juillet, pour voir le nombre de cas tripler. Mais l’accélération de l’épidémie est plus rapide que lors de la troisième vague – + 30 % de cas par semaine –, en mars 2021, ou même que la deuxième – + 50 % par semaine –, en octobre 2020, deux vagues qui avaient mené à des reconfinements.

Mais la France a, cette fois-ci, des atouts que nos voisins européens n’ont pas, veut croire le gouvernement, qui écarte pour

