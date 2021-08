Covid-19 : la rentrée va-t-elle faire bondir les contaminations ?

« Il nous apparaît aujourd'hui impensable, pour la majorité des départements français, d'envisager une reprise au niveau 2 du protocole sanitaire. » Dans une tribune publiée le 19 août dans Le Monde, une trentaine de médecins et enseignants s'inquiètent du protocole choisi par le ministère de l'Éducation nationale, qui a placé le curseur sur 2 d'une échelle allant de 1 (mesures moins restrictives) à 4 (mesures plus restrictives), en fonction de la circulation du Covid-19. Et les auteurs de souligner que « le taux d'incidence chez les 0-19 ans est cinq fois supérieur à celui de la rentrée 2020 ». Alors que le variant Delta, plus contagieux, est bien présent, la menace est-elle prise trop à la légère par le gouvernement ?

Le taux d'incidence - le nombre de cas pour 100 000 habitants sur sept jours - est effectivement plus élevé que l'an dernier chez les plus jeunes : 132,8 pour les 0-9 ans contre 18,5 à la rentrée dernière, 259,7 contre 66,5 pour les 10-19 ans. Mais la situation est différente. On teste beaucoup plus que l'année dernière (deux fois plus chez les 0-9 ans, cinq fois plus chez les 10-19 ans), on a donc plus de probabilités de trouver plus de cas. Une dynamique similaire à ce que l'on observe dans la population générale : trois fois plus de cas qu'il y a un an, mais un taux de positivité des tests passé de 3,8 % en septembre 2020 à 2,5 % en cette veille de

