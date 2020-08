Quelques mots complices rapportés ici et là, une visite au Puy du Fou en 2016 et des photos. Il n'en fallait pas plus pour qu'une dérogation, accordée par la préfecture de Vendée au parc d'attractions de Philippe de Villiers laisse planer un doute sur une éventuelle immixtion présidentielle. Il n'en est rien, assurent les services du chef de l'État, selon Le Journal du dimanche.

La présidence de la République explique qu'il n'y a « eu aucune intervention de l'Élysée » afin d'autoriser le Puy du Fou à accueillir jusqu'à 9 000 spectateurs, samedi 15 août, quand la limite est fixée à 5 000 personnes. Emmanuel Macron aurait même été « surpris », par la décision des autorités locales, selon un proche. Il aurait aussi « appelé à la vigilance et à l'équité », précise la même source.

Une dérogation renouvelée le week-end prochain ?

Face à la polémique montante, la préfecture de Vendée a détaillé les raisons de sa démarche. « Les campagnes de dépistage réalisées ces derniers jours montrent que le département connaît pour l'instant un niveau de vulnérabilité limité », explique un communiqué, chiffres à l'appui. Et de rappeler les « engagements pris par l'organisateur », comme celui de « diviser les spectateurs en trois flux séparés », de « laisser 4 000 places

Lire la suite sur LePoint.fr