Covid-19 : ce qu'il faut retenir des annonces d'Emmanuel Macron

Sa parole était attendue. Les mesures pour contrer la deuxième vague aussi. Emmanuel Macron a répondu, pendant une quarantaine de minutes, aux questions de TF1 et de France 2, prévenant que la situation était préoccupante. « Nous en avons jusqu'à l'été 2021 au moins avec ce virus », prévient-il.

Il a confirmé qu'un couvre-feu entre 21 heures et 6 heures serait mis en place à partir de samedi minuit pour au moins quatre semaines en Île-de-France et dans 8 autres métropoles afin d'endiguer l'épidémie de coronavirus. Les métropoles de Lille, Grenoble, Lyon, Aix-Marseille, Montpellier, Rouen, Toulouse et Saint-Étienne sont également concernées par cette mesure que le chef de l'État entend étendre jusqu'au 1er décembre, si le Parlement l'autorise. Des « autorisations » seront nécessaires pour « rentrer du travail après 21 heures ou pour le travail de nuit », a détaillé le président Emmanuel Macron, en précisant que des « amendes seraient délivrées » en cas de non-respect du couvre-feu : 135 euros et 1 500 euros en cas de récidive.

Six à table, pas plus

Le président de la République a demandé mercredi aux Français « de, au maximum, ne pas être plus de six à table » dans les réunions privées afin de freiner la deuxième vague de l'épidémie de coronavirus. Comme dans les restaurants, « cette règle de six au

