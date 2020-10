Couvre-feu : le coup de colère de Fabrice Lucchini contre le gouvernement

« C'est un énorme coup de massue. » Fabrice Lucchini a mis son inénarrable gouaille au service de la restauration, un secteur meurtri par la crise du Covid-19 et qui s'inquiète des effets du couvre-feu mis en place à partir de samedi minuit dans plusieurs grandes métropoles françaises. « Quand je vois la perfection avec laquelle tous ces restaurateurs se soumettent, lavent leur stylo pour prendre mon téléphone », fulmine l'homme de théâtre dans une courte vidéo diffusée jeudi soir sur son compte Instagram.

Face à ces salariés et patrons « impeccables », il oppose l'exécutif qui les « anéantit ». « On ne comprend pas ce que ce gouvernement fait. La panique de Véran. L'accent qui s'éteint de Castex. C'est terrifiant. C'est morbide. C'est sordide. On n'a plus envie d'aimer ce gouvernement », tacle encore Fabrice Lucchini, le livre de Knock ou le triomphe de la médecine, de Jules Romains, à la main. Le comédien voit un parallèle entre cette pièce de théâtre de 1923, qui dénonce les manipulations de la médecine, et la crise sanitaire actuelle.

« Chacun chez soi »

Un coup de gueule éclatant qui intervient alors que Paris et la grande couronne, comme huit autres métropoles en alerte maximale, s'apprêtent à vivre une dernière soirée de liberté avant l'entrée en vigueur des couvre-feux, à partir de samedi minuit, alors que plus de 30 000 cas positifs ont été détectés en 24 heures,

