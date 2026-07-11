Courtois, le vrai joueur en or d'une génération

Sorti en larmes peu après l'heure de jeu face à l'Espagne, Thibaut Courtois a sans doute vécu ses derniers instants sous la tunique des Diables Rouges. Son remplacement a changé beaucoup de choses et a rappelé qu'il était, sans doute, le vrai symbole d'une génération dorée jamais récompensée.

Il y a des changements qui nous serrent le coeur plus que d’autres, ou, du moins, qui provoquent un léger pincement sans qu’on ne sache trop pourquoi. Il n’est ici pas question de philosopher sur les célèbres propos de Blaise Pascal, mais bien de la sortie déchirante de Thibaut Courtois qui, ce vendredi face à l’Espagne (2-1), a dû céder sa place à Senne Lammens après une gêne à la cuisse gauche sans doute provoquée par un arrêt quelques minutes plus tôt. Le coeur lourd, le portier du Real Madrid a quitté la pelouse en larmes, conscient de ce que tout cela signifie pour lui et pour ses copains belges. Si ce fait de jeu a profondément changé le cours du match avec la boulette de la doublure de Manchester United, il a sans doute aussi précipité la fin de l’aventure du Belge que les Français ont trop longtemps aimé moquer, oubliant qu’il était une sommité et un type attachant.

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Par Suzanne Wanègue pour SOFOOT.com