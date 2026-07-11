Les Espagnols branchent déjà les Bleus

À peine qualifiés qu’ils pensent déjà à la suite. Victorieuse face à la Belgique, l’Espagne s’est donné le droit de disputer une demi-finale de Coupe de monde face à la France. Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’elle a hâte, et s’avance relativement confiante.

Yamal et De la Fuente lancent les hostilités

Alors que le rendez-vous est pris pour mardi prochain, 14 juillet, le feu follet Lamine Yamal est resté fidèle à lui-même pour commencer le trashtalk envers les Bleus. « Si la France doit craindre quelqu’un, c’est nous , a-t-il déclaré. C’est nous qui les avons éliminés la dernière fois. » …

JF pour SOFOOT.com