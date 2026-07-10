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Bonne nouvelle pour les Bleus
information fournie par So Foot 10/07/2026 à 22:47

Bonne nouvelle pour les Bleus

Bonne nouvelle pour les Bleus

Didier Deschamps va passer un bon week-end. Privé d’Aurélien Tchouaméni en huitièmes et en quarts de finale, le sélectionneur des Bleus devrait retrouver son numéro 8 pour le dernier carré .

Si les premiers échos se voulaient rassurants pour la cheville de Kylian Mbapppé, l’état de santé du vice-capitaine tend vers la même direction. Touché aux adducteurs et absent des deux derniers matchs des Bleus , Aurélien Tchouaméni devrait bel et bien postuler pour la demi-finale. Déjà de retour à l’entraînement avant d’affronter le Maroc, voilà le Madrilène à nouveau dans le grand bain.…

JF pour SOFOOT.com

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