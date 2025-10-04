Coupet et Amalfitano, nouveau duo de coachs à Cannes

Ou ça passe, ou ça casse.

Septième de la poule C de National 2, l’AS Cannes s’est peut-être déjà tiré une balle dans le pied quant à ses chances de monter en National. Avec sept petits points, les Cannois en ont autant de retard sur la tête du championnat et la crise couve. Les dirigeants du club azuréen ont donc décidé de prendre une décision drastique , en remerciant le coach Damien Ott, en place depuis un an. Une décision « difficile à prendre », qui « s’inscrit néanmoins dans un contexte où les résultats de ce début de saison ne sont pas à la hauteur des ambitions du club » répond surtout au fait que le club ne peux pas vraiment se permettre une nouvelle saison en N2 , alors que le National deviendra bientôt la Ligue 3.…

JF pour SOFOOT.com