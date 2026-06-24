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Coupes budgétaires imposées: la métropole Aix-Marseille cherche un accord entre communes
information fournie par AFP 24/06/2026 à 17:46

Nicolas Isnard, président de la métropole Aix-Marseille-Provence, à Marseille le 7 avril 2026 ( AFP / CLEMENT MAHOUDEAU )

Nicolas Isnard, président de la métropole Aix-Marseille-Provence, à Marseille le 7 avril 2026 ( AFP / CLEMENT MAHOUDEAU )

Les maires de la métropole Aix-Marseille-Provence vont tenter de s'accorder sur les coupes budgétaires drastiques réclamées par l'Etat, a assuré mercredi le président de l'institution, reconnaissant qu'avec ces mesures "il n'y aura que des perdants".

Les 92 maires de la plus vaste métropole de France avaient renoncé fin avril à voter leur budget 2026, se plaignant d'une baisse des financements de l'Etat, obstacle insurmontable selon eux à l'obligation légale d'élaborer un budget à l'équilibre.

Le préfet des Bouches-du-Rhône avait en conséquence chargé la chambre régionale des comptes (CRC) de préparer ce budget en trouvant les quelque 144 millions d'euros manquant. Il a arrêté ce budget à la mi-juin en validant partiellement des coupes budgétaires recommandées par la CRC, mais en renvoyant aux élus métropolitains la responsabilité de répartir ces baisses entre les communes.

Le préfet préconisait des économies de 53 millions d'euros sur les "attributions de compensation" (AC), mécanisme fiscal permettant à la métropole de reverser des financements aux communes. La CRC avait elle identifié un autre levier, la dotation de solidarité communautaire (DSC).

"Nous avons déjà travaillé sur le sujet, nous sommes en train de le faire avec les uns et les autres, comment arbitrer entre celles et ceux qui espèrent que l'AC ne soit pas touchée et celles et ceux qui espèrent que la DSC ne soit pas touchée" a relevé mercredi le président de l'institution Nicolas Isnard (LR) lors d'une session du conseil métropolitain.

Une réflexion "associant le plus grand nombre d'entre vous" ainsi que "les présidents de groupes politiques" au conseil, pour trouver "des solutions qui permettraient d'atténuer la casse," a-t-il souligné. "Quoi qu'il arrive pour autant, mes amis, il n'y aura dans cette affaire que des perdants", a-t-il averti.

Le maire de Marseille Benoît Payan (DVG) a assuré que sa ville était "prête, comme d'autres communes, à faire des efforts," tout en s'alarmant d'une possible "boucherie" et en insistant qu'il "n'augmenterai(t) pas les impôts l'année prochaine".

Budget France
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2 commentaires

  • 18:36

    VOILA BIEN des maires qui ne savent pas gérer. Ils ont conduit leur communes dans le déficit. Ils ont tellement voulu faire plaisir à leurs administrés en dépensant toujours plus que voilà le résultat. On devrait leur retirer leur statut de maire et mettre un agent de la préfecture à leur place jusqu'aux prochaines élections ou en refaire. Aucun budget qui ne prévoit pas 20 % des recettes pour rembourser la dette.

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