Coupe du Monde-Les joueurs iraniens ont reçu leur visa pour les Etats-Unis

Les joueurs de l'équipe iranienne de football ont reçu leur visa pour entrer sur le territoire américain, à dix jours de leur premier match de la Coupe du monde de football qui doit se tenir à Los Angeles, a déclaré vendredi un responsable de la Maison blanche.

L'ambassadeur d'Iran au Mexique, Abolfazl Pasandideh, déclarait encore jeudi que les joueurs iraniens n'avaient pas reçu leur visa, forçant l'équipe à déplacer son camp de base de l'Arizona, aux Etats-Unis, vers Tijuana, au Mexique, où elle doit atterrir dimanche matin.

Le responsable de la Maison blanche a précisé que la délivrance des visas avait été décidée dans la nuit de jeudi à vendredi.

L'Iran doit affronter la Nouvelle-Zélande le 15 juin à Los Angeles avant d'y rencontrer la Belgique, puis l'Egypte à Seattle.

C'est la première fois depuis la création de la Coupe du monde de football en 1930 qu'un pays hôte accueille un Etat avec lequel il est en conflit.

Le secrétaire d'Etat américain Marco Rubio a déclaré jeudi que les personnes de la délégation iranienne ayant des liens avec les Gardiens de la révolution ne seraient pas autorisées à entrer sur le territoire américain.

Cela pourrait concerner plusieurs joueurs de l'équipe iranienne qui ont réalisé leur service militaire obligatoire.

(Reportage d'Emily Green; Zhifan Liu pour la version française)