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Coupe du monde-L'équipe d'Iran arrive à Tijuana sur fond de vives tensions avec les USA
information fournie par Reuters 07/06/2026 à 15:42

Coupe du Monde de la FIFA 2026 - L'équipe d'Iran arrive à Tijuana pour la Coupe du Monde

Coupe du Monde de la FIFA 2026 - L'équipe d'Iran arrive à Tijuana pour la Coupe du Monde

par Emily Green

L'équipe iranienne de football est arrivée à ​Tijuana tôt dimanche matin avant ses trois matches de phase de groupe de Coupe du monde ​aux États-Unis, dans un contexte de vives tensions liées à ​la guerre au Moyen-Orient.

L'équipe ⁠a atterri peu après 05h00 (12h00 GMT) dans ‌la ville mexicaine, située à la frontière avec San Diego, après un vol ​de nuit ‌en provenance de Turquie, où elle s'entraînait ⁠depuis trois semaines.

La fédération iranienne a négocié à la dernière minute le transfert du camp ⁠de base ‌de l'équipe de l'Arizona au Mexique, en ⁠raison notamment de l'incertitude quant à l'octroi ‌de visas pour entrer aux États-Unis.

Washington ⁠a accordé des visas à tous les ⁠joueurs vendredi, ‌à seulement 10 jours de leur premier match, ​mais plusieurs personnes ‌encadrant l'équipe n'en ont pas obtenu, notamment des "membres clés de la ​direction et de l'administration", selon la fédération iranienne.

L'Iran doit disputer ses deux premiers ⁠matches du groupe G près de Los Angeles, contre la Nouvelle-Zélande le 15 juin et la Belgique le 21 juin, avant d'affronter l'Égypte à Seattle le 26 juin.

(Reportage Emily Green, version ​française Benjamin Mallet)

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