Coupe du monde-L'équipe d'Iran arrive à Tijuana sur fond de vives tensions avec les USA

Coupe du Monde de la FIFA 2026 - L'équipe d'Iran arrive à Tijuana pour la Coupe du Monde
par Emily Green
L'équipe iranienne de football est arrivée à Tijuana tôt dimanche matin avant ses trois matches de phase de groupe de Coupe du monde aux États-Unis, dans un contexte de vives tensions liées à la guerre au Moyen-Orient.
L'équipe a atterri peu après 05h00 (12h00 GMT) dans la ville mexicaine, située à la frontière avec San Diego, après un vol de nuit en provenance de Turquie, où elle s'entraînait depuis trois semaines.
La fédération iranienne a négocié à la dernière minute le transfert du camp de base de l'équipe de l'Arizona au Mexique, en raison notamment de l'incertitude quant à l'octroi de visas pour entrer aux États-Unis.
Washington a accordé des visas à tous les joueurs vendredi, à seulement 10 jours de leur premier match, mais plusieurs personnes encadrant l'équipe n'en ont pas obtenu, notamment des "membres clés de la direction et de l'administration", selon la fédération iranienne.
L'Iran doit disputer ses deux premiers matches du groupe G près de Los Angeles, contre la Nouvelle-Zélande le 15 juin et la Belgique le 21 juin, avant d'affronter l'Égypte à Seattle le 26 juin.
(Reportage Emily Green, version française Benjamin Mallet)
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