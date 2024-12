information fournie par So Foot • 22/12/2024 à 19:52

Coupe de France : Sochaux s'offre Clermont, Le Mans casse tout, Valenciennes vient à bout de Thionville

Thionville a frissonné, mais Thionville s’est incliné, à domicile contre Valenciennes : après être allé chercher l’égalisation à la 90 e +7 grâce à Jules Vitoux, les Mosellans, pensionnaires de National 2, ont été vaincus aux tirs au but malgré une parade d’Alexis Zimmermann sur la tentative de Daouda Traoré (2-2, 4-5 T.A.B.). Dans ce multiplex, on peut aussi noter le carton du Mans sur la pelouse d’une Régional 2, Marmande (0-7 avec un triplé d’Arnold Vula) et la vaillance du FC 93, qui a presque tenu en échec Angers (0-1). À domicile, l’EA Guingamp s’est de son côté offert Malherbe, à l’issue d’une fin de match folle (2-1).

Les résultats :

Saint-Philbert-de-Grand-Lieu 0-2 QRM

Buts : Tshipamba (82 e & 87 e ) …

JB pour SOFOOT.com