Coupe de France : Rodez et le Red Star éliminés, Laval, Guingamp et Dunkerque s’amusent
29/11/2025 à 19:59

Coupe de France : Rodez et le Red Star éliminés, Laval, Guingamp et Dunkerque s’amusent

Coupe de France : Rodez et le Red Star éliminés, Laval, Guingamp et Dunkerque s’amusent

Sacré tango.

Grâce notamment à un doublé de Julien Maggiotti, Laval a fait danser le club réunionnais de la Saint-Pauloise pour accéder aux 32e de finale de la Coupe de France (6-0) . Un billet également composté par Dunkerque à Abbeville (0-5), Guingamp sur la pelouse de l’Ancienne Chateau-Gontier (0-4), ou encore d’Amiens à Reims-Sainte-Anne (0-4). Les Hauts Lyonnais, Lyon-La-Duchère, Le Puy-En-Velay, Les Herbiers ou encore Feignies-Aulnoye, parmi les équipes ayant fait parler d’elles ces dernières années dans la compétition, se sont également qualifiées.…

Sport
