Coupe de France : l’exploit de Dives-Cabourg, Reims soumet Monaco

Entre la qualification d'une National 3 et des séances de tirs au but toutes plus lunaires les unes que les autres, on s'est régalés ce mardi soir lors de la première soirée des seizièmes de Coupe de France.

Il n’y avait pas que Marseille-Lille (1-1, 3-4 T.A.B.) ce mardi, et l’exploit de cette première soirée des 16 es de Coupe de France est pour Dives-Cabourg (National 3) qui à domicile, malgré la domination du Puy Foot (N2), se hisse au tour suivant (1-0) grâce au seul but de la rencontre inscrit par Florian Suzanne, qui a surgi devant Mathis Carvalho (66 e ) sur un coup franc botté par Willy Suret, lancé quelques minutes plus tôt. À côté de ça, dans ce multiplex, beaucoup de parties se sont réglées aux tirs au but.

Ça a par exemple été le cas de Reims-Monaco (1-1, 3-1 T.A.B.) , alors que les locaux avaient pris les devants grâce à la patte gauche de Teddy Teuma et la tête dure de Cédric Kipré, sur coup franc (45 e ). L’ASM a poussé, et l’ASM est revenue, quand Mohammed Salisu a placé sa caboche au milieu de la mêlée (70 e ). Mais l’ASM s’est aussi totalement liquéfiée aux tirob’, ratant ses trois premières frappes (Caio Henrique, Mika Biereth et Lamine Camara) pour laisser la qualif’ aux Champenois.…

Par Jérémie Baron pour SOFOOT.com