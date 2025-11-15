Coupe de France : Caen éliminé par un club de Régional 1

Orelsan avait donc raison.

Les temps sont durs pour le Stade Malherbe de Caen, d’ores et déjà éliminé de la Coupe de France , dès le septième tour. Un petit tremblement de terre en Normandie, où Bayeux a donc créé la sensation ce samedi à domicile (3-2), sous les yeux de 2800 supporters ravis du spectacle par le club amateur. Caen avait pourtant ouvert le score, avant de voir Bayeux, son club partenaire, inscrire marquer deux buts avant la mi-temps et un troisième en seconde période. La réduction du score signée Vinicius Gomes à une vingtaine de minutes de la fin n’a donc rien changé au dénouement de la partie et à la fiesta entre jeunes supporters et joueurs sur la pelouse.…

AL pour SOFOOT.com