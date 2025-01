Coupe de France : belles et mauvaises nouvelles

Cette première quinzaine de janvier a redonné ses lettres de noblesse à la Coupe de France, avec de belles surprises. À l’inverse, ce bilan met en lumière les lacunes des gros de Ligue 1, incapables de concurrencer le PSG sur la scène nationale.

Dans le monde merveilleux des clichés, que représente la Coupe du France ? Du froid, des pelouses pourries, et quelques exploits. Jackpot, cette édition 2024-2025 tient toutes ses promesses et les seizièmes de finale disputés en ce début janvier n’ont fait qu’accélérer les choses. En effet, cinq clubs évoluant au niveau amateur sont parvenus à se qualifier pour les huitièmes. Les éliminés n’auront quant à eux aucun regret, puisque tombés avec les honneurs d’une séance de tirs au but ou au terme d’excellente prestations. Voilà pour le côté face. Le côté pile, lui, pointe vers la Ligue 1. Un championnat dont les clubs censés être moteurs (Marseille, Rennes, Lyon, Monaco) se sont cassé les dents et ont affiché – une nouvelle fois – leur incapacité à jouer des coudes avec le Paris Saint-Germain dans une compétition aussi ouverte.

Les petits aussi savent jouer

Avant d’incarner les rabat-joies, concentrons-nous sur le positif. Avec cinq clubs amateurs parmi les seize équipes restantes (en attendant le duel Haguenau-Dunkerque, reporté en raison des intempéries), le contrat idéaliste est rempli. Voir un étudiant stopper les tirs au but d’Alexandre Lacazette et Corentin Tolisso remonte le moral, au même titre que la victoire de l’AS Cannes sur Lorient, leader de Ligue 2. Mais bien au-delà du résultat, c’est surtout la manière qui est à souligner. En effet, si l’exploit peut se juger aux divisions d’écart entre amateurs et pros, sur le terrain, il était quasi-impossible de faire la différence.…

Par Adel Bentaha pour SOFOOT.com