Coupe de France (8e tour) : Sochaux se balade, ça passe pour Reims et Montpellier
information fournie par So Foot 29/11/2025 à 15:45

Les Lionceaux en détente.

À l’occasion du 8 e tour de la Coupe de France ce samedi, plusieurs rencontres ont démarré en début d’après-midi à l’image de celle du FC Sochaux-Montbéliard, pensionnaire de National 1, qui l’a aisément emporté sur la pelouse de l’US Sarre-Union (R1) sur le score de 6-0 . Ticket validé également pour le stade de Reims (L2), mené rapidement au score sur le gazon de Torcy (N3) en région parisienne mais finalement large vainqueur (5-1) grâce notamment à un pion de Teddy Teuma, et pour le MHSC (L2) de Zoumana Camara (2-0) chez le FC Montceau Bourgogne (R1).…

AC pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
