Coupe arabe : la Jordanie punit l’Égypte, signe un sans-faute et file vers les quarts
Les Émirats n’ont pas laissé passer l’occasion.
Une entame parfaitement négociée, un doublé d’Al-Ghassani en moins de vingt minutes et un succès logique (3-1) qui leur ouvre la porte des quarts. Comme l’Égypte, le Koweït sort de la Coupe arabe sans avoir vraiment pesé. Les Émirats, deuxièmes du groupe derrière la Jordanie, défieront eux aussi un ogre du groupe D selon le verdict final de la poule.…
MH pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
