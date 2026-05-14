Coup dur pour Lens avant la finale de la Coupe de France

Aïe. Sorti après une grosse alerte à la cuisse gauche à l’heure de jeu contre le PSG, Samson Baidoo est définitivement forfait pour la finale de la Coupe de France . Le défenseur central lensois avait déjà raté entre janvier et avril pour une blessure aux ischios jambiers. Cette longue convalescence avait interrogé Pierre Sage, son entraîneur, mais aussi entrainé, entre autres, un net essoufflement des performances des Sang et Or.

Lens se déplacera donc au stade de France sans son roc, débarqué de Salzbourg l’été dernier. Ismaëlo Ganiou, Malang Sarr et le jeune Kyllian Antonio pourraient débuter contre Nice. La rencontre se tiendra le vendredi 22 mai prochain, au Stade de France (21 heures). Si la durée de sa convalescence n’a pas été communiquée, reste à savoir si Samson Baidoo pourra disputer le Mondial avec l’Autriche.…

UL pour SOFOOT.com