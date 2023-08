Coup d'État au Gabon : Emmanuel Macron a "compromis" la France, accuse Jean-Luc Mélenchon

Les militaires gabonais se sont "débarrassés de la marionnette présidentielle", Ali Bongo, a tranché le leader insoumis.

Jean-Luc Mélenchon à Saint-Brévin-les-Pins, le 24 mai 2023. ( AFP / SEBASTIEN SALOM-GOMIS )

Emmanuel Macron a une part de responsabilité dans le coup d'État au Gabon, et a "encore une fois compromis la France dans un soutien jusqu'au bout à l'insupportable" au président gabonais Ali Bongo, a dénoncé mercredi 30 août Jean-Luc Mélenchon.

Alors que le président sortant Ali Bongo, au pouvoir depuis 14 ans et dont la réélection a été annoncée dans la nuit, est visé par un coup d'Etat militaire, Jean-Luc Mélenchon affirme dans un message sur X (ex-Twitter) qu' "aucune alerte n'aura été entendue".

"Les Africains tournent la page"

"À présent, le Gabon n'a pu se débarrasser de sa marionnette présidentielle que par une intervention de ses militaires", a-t-il ajouté, estimant que "Macron aura, encore une fois, compromis la France dans un soutien jusqu'au bout à l'insupportable. Les Africains tournent la page".

Des militaires ont annoncé mercredi mettre "fin au régime en place" au Gabon, où les résultats officiels de la présidentielle de samedi venaient tout juste de consacrer la victoire du président Ali Bongo.

La France suit "avec la plus grande attention" la situation au Gabon, a déclaré la Première ministre Élisabeth Borne, tandis que l'Élysée et le Quai d'Orsay se gardent de tout commentaire. Emmanuel Macron s'était rendu en mars dernier au Gabon pour participer à un sommet sur la protection des forêts tropicales, et avait dîné avec son homologue Ali Bongo. L'opposition l'avait accusé d'"adouber" à travers sa visite le président, déjà élu dans des conditions controversées en 2016.