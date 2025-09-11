 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
L'Insee prévoit la destruction de 65.000 postes d'alternants en six mois
information fournie par Boursorama avec AFP 11/09/2025 à 17:49

( AFP / SEBASTIEN DUPUY )

Environ 65.000 postes d'alternants devraient disparaître sur une période de six mois, d'ici la fin de l'année, en raison de la baisse du soutien public, prévoit l'Insee dans une note de conjoncture publiée jeudi.

Sur le marché du travail, "l'effet du durcissement des politiques de l'emploi se matérialiserait en fin d'année: l'emploi en alternance, pour lequel l'essentiel des embauches ont lieu en septembre, se retournerait d'ici la fin de l'année avec 65.000 postes d'alternants détruits en six mois", peut-on lire dans la note de conjoncture de septembre de l'institut statistique.

En conséquence, "l'emploi dans le secteur privé reculerait en 2025 (-51.000 sur l'ensemble de l'année), notamment du fait de l'alternance" tandis que, "après des hausses annuelles ininterrompues depuis 2019, l'emploi public se stabiliserait, sous l'effet de la raréfaction des emplois aidés".

Certaines mesures d'une réforme de l'apprentissage, visant à assurer la soutenabilité financière du système selon le précédent gouvernement, sont entrés en vigueur en juillet.

Cette réforme met notamment en place une "participation obligatoire" des entreprises de 750 euros au financement du coût pédagogique des contrats en alternance pour les apprentis préparant un diplôme de niveau Bac+3 (licence) et plus.

Entre 2017 et 2024, le nombre de contrats d'alternance signés par des jeunes avait triplé, dépassant 870.000 en 2024.

Dans sa note, l'Insee souligne également que "les craintes sur le chômage culminent au plus haut depuis dix ans (hors crise sanitaire), alors même que l'emploi résiste et que le chômage n'augmenterait que légèrement d'ici la fin de l'année, à 7,6 %" de la population active.

Au deuxième trimestre 2025, le taux de chômage en France au sens du Bureau international du Travail (BIT) s'établissait à 7,5%.

L'Insee note enfin que "la France compte 140.000 actifs supplémentaires en un an, principalement sous l'effet de la réforme des retraites".

    Juillet 2025 7 301 730 demandeurs d emplois inscrites à France Travail on doit etre au dessus de 22 % ..https://statistiques.francetravail.org/stmt/defm?ss=1 ... le chiffre de 7.5 % c est un sondage telephonique ... pour modifier notre perception de la réalité ... en travaillant 1 heure par semaine on est considéré comme actif ... et si on doit traviller 2 heures dans les prochaines semaines on est aussi un actif .. en categorie A on doit se rapprocher de 12 %

