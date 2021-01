Coronavirus : un nouveau variant détecté au Japon

Voilà une annonce qui ne devrait en rien rassurer les autorités sanitaires et politiques d'un monde déjà en crise. Après les variants du Covid-19 détectés au Royaume-Uni et en Afrique du Sud, dont la plus grande contagiosité est source d'inquiétude, voilà qu'un troisième nouveau variant aurait été détecté. Selon les informations transmises par France Info, ce troisième variant du Sars-CoV-2 a été découvert au Japon, sur quatre individus revenant d'un séjour au Brésil. Parmi ces individus figurent deux enfants.

Le groupe est rentré du Brésil le 2 janvier dernier, après un séjour dans l'État de l'Amazonas, selon les précisions du Japan Times, mais aucune indication n'a été donnée quant à leur nationalité. Trois des quatre personnes impliquées présentaient des symptômes lors de leur contrôle, positif, à l'aéroport Haneda de Tokyo. Selon les précisions du titre japonais, relayant les propos du ministre de la Santé, un homme d'une quarantaine d'années présentait des difficultés respiratoires, tandis qu'une femme dans la trentaine se plaignait de maux de tête et de maux de gorge. Le troisième patient présentant des symptômes est un adolescent avec une fièvre.

Un troisième variant dont on ne sait presque rien

Le gouvernement nippon a informé le Brésil de la découverte de ce variant. Les autorités brésiliennes ont fait savoir qu'elles allaient étudier en détail le séjour de ces quatre patients

