Coronavirus : toujours vaillant, le pâté Hénaff en a connu d'autres...

Plus que centenaire, l'entreprise Hénaff et sa fameuse petite boîte de pâté, basée à Pouldreuzic, à la pointe du Finistère, aura connu bien des tempêtes. De la Première Guerre mondiale, où elle livrait légumes et conserves aux soldats, aux derniers aléas de la conjoncture économique avec la flambée du cours du porc. La crise actuelle ne l'en a pas moins affectée de manière inédite. « Il y a d'abord eu une phase de sidération, où il a fallu définir nos priorités, puis une phase d'adaptation, au jour le jour. Nous entrons aujourd'hui dans une phase de gestion longue de la crise, un marathon où il va falloir tenir plusieurs semaines », résume Loïc Hénaff, PDG de l'entreprise et descendant direct de son fondateur Jean Hénaff.

Première priorité : la sécurité des salariés, dont les mesures de protection, déjà coutumières dans l'agro-alimentaire, où la moindre réunion se déroule avec charlottes sur la tête, ont été renforcées. Deuxième priorité : limiter au maximum les risques de propagation, en supprimant les déplacements des commerciaux ou les visites de fournisseurs dans l'entreprise. Et, enfin, tout en assurant la pérennité du groupe, la poursuite de sa mission nourricière. « Il y a eu un moment d'inquiétude légitime chez les salariés qui se sont interrogés sur la nécessité de poursuivre l'activité, relève Loïc Hénaff. Il nous a

