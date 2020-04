Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus: Total a recensé 14 cas positifs sur ses sites au Congo Reuters • 26/04/2020 à 17:18









CORONAVIRUS: TOTAL A RECENSÉ 14 CAS POSITIFS SUR SES SITES AU CONGO PARIS (Reuters) - Total a déclaré dimanche que 14 employés dont deux salariés du groupe avaient été testés positifs au coronavirus sur ses sites en République du Congo, ajoutant que sa production dans le pays, qui s'élève à 190.000 barils par jour, n'était pas affectée. La République du Congo-Brazzaville a annoncé 200 cas de contamination et huit morts depuis l'apparition d'un premier cas sur son territoire le 15 mars dernier. Total dit avoir activé son plan spécial pandémie dès le premier cas connu. Les personnes contacts sont systématiquement identifiées et placées à l'isolement pour observation, a précisé le groupe pétrolier français. Les sites sont désinfectés régulièrement et une visite médicale au personnel est effectuée tous les jours, a ajouté Total dans un communiqué transmis à Reuters. L'un des principaux projets de Total au Congo, le projet Moho en eaux profondes, dont la production a démarré en 2017, représente 60% de la production pétrolière congolaise. (Bate Felix, avec Joe Bavier à Johannesburg, version française Jean-Stéphane Brosse)

